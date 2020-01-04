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Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Stjepan Tomas'ın yerine teknik direktör Tamer Tuna ile prensip anlaşmasına vardı.

04.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:30
Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Stjepan Tomas'ın yerine teknik direktör ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tamer Tuna ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyledi.

Süğlün, Tuna ile sözleşmenin yarın imzalanacağını ve 43 yaşındaki teknik adamın takımla kampa katılacağı kaydetti.

Teknik direktör Tuna, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'yi çalıştırmıştı.

Kaynak: AA
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