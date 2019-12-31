Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas'la yollarını ayırdı

31.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:48

Antalyaspor Kulübü, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarının ayrıldığını duyurdu.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüpte 15 Kasım 2019'dan bu yana görev yapan teknik direktör Stjepan Tomas ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşıp yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA