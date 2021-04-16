Antalyaspor taraftarı için lokal yapılıyor

Muratpaşa Belediyesi, Antalyaspor taraftarının kullanabileceği lokalin yapımı için inşaat çalışmasına başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalyaspor taraftarının kullanabileceği lokalin yapımı için inşaat çalışmasına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce 55'inci kuruluş yılını kutlayan Antalyaspor taraftarı için lokal inşaatının Antalya Stadyumu'nun yanında temeli atıldı.

Kırmızı-beyazlı taraflar için yapılan lokal 120 metrekarelik alana inşa edilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, inşaatı kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Stadyumla birleşik bir ünite. Antalyaspor ailemizin kalbi diyebileceğimiz bir noktaya yapıyoruz. Bütün taraftarlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam