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Cumhuriyet Meydanı, Antalyaspor, Antalya, Spor

Antalyaspor taraftarı, Cumhuriyet Meydanı'nı koronavirüse karşı dezenfekte etti

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Antalya Valiliği'nin yapacağı uygulamalara gönüllü destek olma çağrısı yapan Fraport TAV Antalyaspor'un taraftar grubu 07 Gençlik, kentin en önemli merkezlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda dezenfeksiyon işlemi yaptı.

20.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:31
Antalyaspor taraftarı, Cumhuriyet Meydanı'nı koronavirüse karşı dezenfekte etti

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Antalya Valiliği'nin yapacağı uygulamalara gönüllü destek olma çağrısı yapan Fraport TAV Antalyaspor'un taraftar grubu 07 Gençlik, kentin en önemli merkezlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor taraftar gruplarından 07 Gençlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Valiliği'nin koronavirüse yönelik yürüttüğü çalışmalarda gönüllü görev yapacaklarını duyurdu. 07 Gençlik taraftar gurubu sosyal medya paylaşımında çağrısını "Dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği koronavirüse karşı gönüllü olarak şehrimizin yanında olmak istiyoruz. Sayın Valimiz Münir Karaloğlu, bizler bir taraftar grubundan fazlası olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Sayın Valimizin ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün uygun görmesi durumunda 07 Gençlik Grubu olarak gönüllü olarak çalışmalara katılmaya hazır olduğumuzu ve valiliğin belirlediği yaşlılarımızın evlerini temin ettiğimiz ULV cihazı ile dezenfeksiyon işlemlerini seve seve yapabileceğimizi, valiliğimizin emrinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca valiliğimizden gönderilecek yardım ve ihtiyaçların evlere ulaşmasını sağlayabiliriz. Ülkemizin bulunduğu bu zorlu süreçte şehrimizin ve devletimizin sonuna kadar yanındayız" sözleriyle ifade etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftar grubunun paylaşımına şu sözlerle yanıt verdi: "Antalya takımın, takımı da taraftarı da Antalya'nın yanında! Milletçe verdiğimiz bu hassas ve hayati mücadelede duyarlılığı için @07Gençlik'e hassasiyet göstererek işbirliği yapan herkese teşekkür ediyorum. Tedbir alacağız, panik yapmayacağız, başaracağız. #EvindeKalAntalya"Antalya Valisi Karaloğlu ve taraftar grubu arasında sosyal medyada başlayan diyalog sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda dezenfekte çalışması yapıldı. Yaklaşık 50 taraftar deterjan, fırça ve hijyen maddeleriyle meydanda temizlik yaptı. Taraftar grubu, meydandaki Atatürk Anıtı'nı da dezenfekte etti. 07 Gençlik Taraftar Grubu Derneği Başkanı Gürhan Güneyli, Vali Karaloğlu'na yaptıkları çağrı neticesinde ilk çalışmalarını meydan temizliğiyle başlattıklarını belirtti. Güneyli, taraftar grubu olarak yaşlılara, sağlık çalışanlarının ailelerine yönelik projeleri de hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmaları takip eden Vali Karaloğlu, çevresindekilere birbirlerine 1 metreden fazla yaklaşmamaları uyarısı yaptı. Gazetecilerden de 1 metre mesafesinin korunmasını isteyen Karaloğlu, şunları söyledi: "Antalyaspor taraftarı sosyal medyadan çağrı yaptı. Biz de onları tebrik ettik. Bugün de şehrin en yoğun kullanılan meydanlarından Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik çalışmasını taraftar gönüllü olarak yaptı. Ben 07 Gençlik taraftar grubunu tebrik ediyorum. Kural; az temas, az seyahat, çok hijyen. Bunlara uyarsak ve devletimizin aldığı karar ve kurallara uyarsak bunu toplum olarak en az zararla çözmüş olacağız. Kurallara kararlara uymazsak daha fazla sıkıntı yaşama şansımız var. Bunu arzu etmiyoruz. Antalya'da da Türkiye'de de Sağlık Bilim Kurulu kararlarını uygulamaya çalışıyoruz."Vali Karaloğlu, koronavirüse karşı alınan tedbirler hakkında şu bilgiyi verdi: "Konan kurallar neyse çarşı, pazarda, oto pazarında, toplu bulunan mekanlarda her kurala her birimizin sağlımız için uyması gerekir. Toplum sağlığı için bunlara uyulması gerekir. Toplu olarak bulunmayalım, yan yana gelmeyelim, 1 metre mesafe koruyalım. Restoranlarda yemek yedikten sonra mekanı terk edelim, sohbet etmeyin. Şehir efsanelerine kimse inanmasın. Bizim söylediğimiz dışında sosyal medyada dolaşan sahte haberlere, ses kayıtlarına kesinlikle kimse itibar etmesin. Şeffaf şekilde devletimiz bu süreci yönetiyor. Devlet kanadından gelmemiş hiçbir bilgiye itibar etmeyin."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gençliğin detay görüntüleriTemizlik yapılırken görüntü-  Meydanın drone ile çekilen görüntüleriVali Karaloğlu'nun konuşmasıAtatürk büstünün yıkanmasıDetay görüntüler(HABER: Tolga YILDIRIM - KAMERA: Emrah GÜL/ Antalya, DHA)

Kaynak: DHA

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