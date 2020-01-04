Antalyaspor, Tamer Tunay'ı duyurdu

04.01.2020 23:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:29

Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile anlaştıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.



Antalyaspor'da Hırvat Stjepan Tomas'tan boşalan teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'nın getirildiği duyuruldu. Akdeniz ekibi tecrübeli hoca ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Tuna'nın göreve gelişi Antalyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından da duyuruldu. Paylaşılan mesajda, "Kulübümüz teknik direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz"ifadeleri yer aldı.



Tamer Tuna daha önce Süper Lig'de Göztepe ve Sivasspor'u çalıştırmıştı.



Antalyaspor ise Süper Lig'de ilk devreyi 14 puanla 16'ıncı sırada tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA