Antalyaspor, Süper Lig serüvenini 1000 puanla taçlandırmaya çok yakın
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Antalyaspor, Süper Lig serüvenini 1000 puanla taçlandırmaya çok yakın

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Süper Lig serüvenini 1000 puanla taçlandırmaya çok yakın

Antalyaspor'u 25'inci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 1000 puan heyecanı sardı.

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Antalyaspor'u 25'inci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 1000 puan heyecanı sardı.

Ligde 24 sezonda 818, bu sezon da 30 maç oynayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 271 galibiyet, 225 beraberlik, 352 mağlubiyet yaşadı ve 999 puan topladı.

Rakip fileleri 1004 kez havalandıran, kalesinde ise 1229 gol gören kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı mücadelede 1000 puana ulaşmayı planlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Ankara temsilcisine yenilmemesi halinde kulübün Süper Lig tarihinde 1000 puanı yakalayacak.

Yılmaz: "1000 puana 32. haftada ulaşmak istiyoruz"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, yenilmezlik rekoru ve kupa başarısının yönetimlerine nasip olduğunu söyledi.

Kulüp tarihinde Süper Lig'deki 13 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu bu sezon kırdıklarını, aynı kulvarda 1000. gole 28. haftada Fenerbahçe mücadelesinde Fredy'in imza attığını anımsatan Yılmaz, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 yıl sonra finale yükselme başarısını göstermelerine dikkati çekti.

Yılmaz, kaliteli kadroya ve teknik heyete sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de 25 sezon içerisinde toplam 999 puan topladık. 1000 puana 32. haftada ulaşmak istiyoruz. Ankaragücü deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi planlıyoruz. 1000. gol, en uzun yenilmezlik serisinden sonra 1000 puana ulaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kırmızı-beyazlı camiada bu sezonu unutulmayacak başarılarla geride bırakmak istiyoruz. Finalde Beşiktaş'ı yenip Türkiye Kupası'nı da kazanarak tarihimizde bir ilki başarmak istiyoruz."

En fazla puan 2016-2017 sezonunda

Antalyaspor, en fazla puanı 58 ile 2016-2017'de, en az puanı ise galibiyetin 2 puan sayıldığı 1986-1987 sezonunda 24 ile hanesine yazdırdı.

Kırmızı-beyazlıların Süper Lig'de yer aldığı sezonlarda ulaştığı puan ve gol tablosu şöyle:

SezonGBMAYPuan
1982-198310 915274029
1983-198410 915343829
1984-198511 617334928
1986-1987 8 820376824
1994-199510 816394638
1995-199613 615455545
1996-199713 615384945
1997-1998101113515541
1998-199914 713464749
1999-200011 815425841
2000-2001 9 916456436
2001-2002 91015466137
2006-2007 81511323639
2008-2009101014344240
2009-201014 713493849
2010-2011101212414842
2011-201210 915324239
2012-201314 515505247
2013-2014 61315344731
2015-201612 913535245
2016-201717 710474058
2017-201810 816405938
2018-201913 615395545
2019-2020111211415245
2020-2021 (31 haftada) 815 7293639
Not: Süper Lig'de 1987-1988 sezonu itibarıyla 3 puanlı sisteme geçilmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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