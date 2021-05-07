Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Akdeniz ekibi, ligde çıktığı 38 müsabakada 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 43 puan yazdıran Antalyaspor, haftaya 13. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele, 1-1 sona ermişti.

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Jean Armel Drole ve Doğukan Sinik, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Serdar Gürler ile Bahadır Öztürk'ün durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden