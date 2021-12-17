Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Geçen hafta Trabzonspor'u iç sahada 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, Konyaspor maçını da kaybetmek istemiyor.

Ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 21 puanla 12. sırada yer alan Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Fredy, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Enzo Crivelli ile Hakan Özmert'in de İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title