Antalyaspor, Süper Lig'de ilk yarı perdesini yarın Galatasaray maçıyla kapatacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, Süper Lig'de ilk yarı perdesini yarın Galatasaray maçıyla kapatacak

Antalyaspor, Süper Lig'de ilk yarı perdesini yarın Galatasaray maçıyla kapatacak
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Geçen hafta Kasımpaşa ile iç sahada 1-1 berabere kalan, son üç deplasman maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşısında ligin ilk devresini iyi sonuçla tamamlamak istiyor.

Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 22 puanla 14. sırada yer alan Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Andrea Poli Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Enzo Crivelli ile Hakan Özmert'in de Galatasaray karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin ardındaki sır perdesi aralandı

Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin ardındaki sır perdesi aralandı

 Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

 Resmi yazı gönderildi! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor

Resmi yazı gönderildi! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title