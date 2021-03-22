Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra kazandı
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Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra kazandı

22.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:34
Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra kazandı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra üç puan kazandı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra üç puan kazandı.

Ligin 31. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Fredy, Gökdeniz Bayrakdar ve Bünyamin Balcı'nın golleriyle 3-1 yenen kırmızı-beyazlıların galibiyet hasreti sona erdi.

Ligde en son 22. haftada Gençlerbirliği'ne 31 Ocak'ta konuk olduğu maçı 1-0 kazanan Akdeniz ekibi, ardından oynadığı 8 maçta 7 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor, Beşiktaş (1-1), Yukatel Denizlispor (1-1), Yeni Malatyaspor (1-1), Gaziantep (0-0), Medipol Başakşehir (0-0), Fenerbahçe (1-1), Kasımpaşa (1-1) ile yaptığı karşılaşmalardan beraberlikle ayrıldı.

Ligin 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup olan ve kulüp tarihindeki 13 maçlık en uzun yenilmezlik serisini yitiren Antalyaspor, dünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle 8 hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Kırmızı-beyazlı ekip, milli maç dolayısıyla lige verilen aranın ardından 32. haftada 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Gökdeniz, gol suskunluğunu bozdu

Antalyaspor'un 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon Süper Lig'de altıncı golüne ulaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde takımının karşılaşmadaki ikinci golüne imza atan Gökdeniz, 24. haftada 7 Şubat'ta Yukatel Denizlispor deplasmanın ardından forma giydiği altıncı maçında yeniden fileleri havalandırdı.

Gökdeniz, ligde attığı 6 golle Antalyaspor'un en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ağları havalandıran Antalyaspor'un 30 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Fredy ligde bu sezonki üçüncü, 20 yaşındaki defans oyuncusu Bünyamin Balcı ise ikinci golünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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