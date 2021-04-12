Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonunda 1002 puana ulaştı
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Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonunda 1002 puana ulaştı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonunda 1002 puana ulaştı

Antalyaspor, 25'inci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 1000 puan barajını aştı.

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Antalyaspor, 25'inci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 1000 puan barajını aştı.

Ligde geride kalan 24 sezonda 818, bu sezon da 33 maç oynayan Akdeniz ekibi, 1987-1988 sezonundan itibaren 3 puanlı sisteme geçilen Süper Lig'deki karşılaşmalarında 272 galibiyet, 225 beraberlik, 354 mağlubiyet yaşadı.

Dün Hes Kablo Kayserispor'a konuk olduğu 34. hafta mücadelesini Naldo'nun golüyle 1-0 kazanan kırmızı-beyazlıların lig tarihinde topladığı puan 1002'ye ulaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği 31. haftada rakibini 3-1 yenen ve ardından dış sahada MKE Ankaragücü'ne 1-0, iç sahada da Demir Grup Sivasspor'a 4-2 yenilen Antalyaspor, iki hafta aradan sonra sonra maç kazandı.

Ligin 34. haftasını 42 puanla tamamlayan Akdeniz temsilcisi, 35. haftada 16 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Naldo'nun ilk golü üç puana taşıdı

Antalyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı defans oyuncusu Naldo, kırmızı-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kayseri deplasmanında yaşadı.

Naldo, takımına kritik maçta üç puanı kazandıran isim oldu.

Brezilyalı 32 yaşındaki stoper, bu sezon 23 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.

Öte yandan, Antalyaspor'un 1000'inci Süper Lig golüne de 28. haftada Fenerbahçe karşısında Fredy imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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