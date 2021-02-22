Antalyaspor, Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalyaspor, Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı

22.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:11
Antalyaspor, Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikten sonra yaptığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

Akdeniz ekibi, son 10 maçlık periyotta, deplasmanda 16'ncı haftada Galatasaray (0-0), 21'inci haftada İttifak Holding Konyaspor (0-0), 24'üncü haftada Yukatel Denizlispor (1-1), 26'ncı haftada Gaziantep (0-0), sahasında 19'uncu haftada Trabzonspor (1-1), 23'üncü haftada Beşiktaş (1-1), 25'inci haftada Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kaldı.

Yirminci haftayı bay geçen Antalyaspor, 17'nci haftada konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1, 18'inci haftada ilk deplasman galibiyetinde Göztepe'yi 1-0, 22'nci haftada yine dış sahada Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

2021 yılında oynadığı resmi maçlarda henüz yenilgisi bulunmayan Akdeniz ekibi, ligde 26. hafta sonunda 33 puana ulaştı ve 9. sırada yer aldı.

27. haftada Başakşehir'i konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği 18. sıradaki rakibi Medipol Başakşehir'e de kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda konuk olduğu Bursaspor'u 3-0, çeyrek final mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'u dış sahada 1-0 mağlup eden Antalyaspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Osman Özköylü
Tüm Haberler İran Kaza Adana Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor, Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 11:11:40. #1.14#
title