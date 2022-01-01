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Antalyaspor, Süper Kupa karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Süper Kupa karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile Katar'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile Katar'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Süper Kupa mücadelesi için ilk idmanını gerçekleştirdi. Antalyasporlu futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Kupa mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı, TSİ 20.45'te başlayacak.

Antalyaspor, Süper Kupa karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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