Antalyaspor, son üç maçını 11 kişi tamamlayamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalyaspor, son üç maçını 11 kişi tamamlayamadı

03.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:32
Antalyaspor, son üç maçını 11 kişi tamamlayamadı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 4 oyuncusu, son üç maçta kırmızı kart gördü.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 4 oyuncusu, son üç maçta kırmızı kart gördü.

Ligin 7. haftasında dün Antalya Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın 45. dakikasında kırmızı kart gören Adis Jahovic, bu sezon Antalyaspor'da kırmızı kartla oyun dışı kalan dördüncü oyuncu oldu.

Daha önce ligin 5. haftasında iç sahada Gaziantep FK karşılaşmasının 79. dakikasında Sidney Sam, 90+6. dakikasında Ufuk Akyol, deplasmandaki 6. hafta oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinin 41. dakikasında Amilton kırmızı kart gördü.

Yenilmezlik serisi sona erdi

Öte yandan, Akdeniz ekibinin iç sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisi, Fenerbahçe mağlubiyetiyle sona erdi.

Antalyaspor, sahasında en son mağlubiyetini, 2019-2020 sezonunun 30. haftasında 4 Temmuz'da Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek yaşadı.

Bu yenilgiye kadar kulüp tarihinde ilk defa Süper Lig'de 11 maç üst üste kaybetmeme rekoru kıran Akdeniz temsilcisi, 121 gün sonra evinde kaybetti.

Geride kalan sezonun 32. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenip, son hafta olan 34. haftada ise konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bu sezona 13 Eylül'de konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek üç puanla başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, 3. haftada 28 Eylül'de Yukatel Denizlispor'u da 1-0 mağlup edip, ligin 5. haftasında Gaziantep FK ile 18 Ekim'de yapılan maçta 1-1 berabere kalarak, evinde kaybetmeme serisini, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 maça çıkardı.

Podolski, son iki haftada iki gol attı

Ligde son iki maçında puan alamayan ve 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 11. sırada bulunan Antalyaspor'un 35 yaşındaki yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Fenerbahçe mücadelesinde takımının tek golünü atan isim oldu.

Bir önceki hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup oldukları karşılaşmada da takımının golüne imza atan Alman oyuncu, bu sezon ki gol sayısını ikiye çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

İlgili Haberler

Dinamo Kiev'de Barcelona maçı öncesi 6'sı futbolcu 11 kişi korona oldu
Dinamo Kiev'de Barcelona maçı öncesi 6'sı futbolcu 11 kişi korona oldu
Son Dakika: Bir üst klasman hakemi ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Bir üst klasman hakemi ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Adem Ljajic Gökhan Töre Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor, son üç maçını 11 kişi tamamlayamadı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 11:47:32. #1.14#
title