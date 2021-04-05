Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 7 Nisan Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 7 Nisan Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, dünkü MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolcular, fitnes salonunda ve havuzda yenilenme çalışması gerçekleştirdi, diğer grup sahada çalıştı.

Akdeniz ekibi, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden