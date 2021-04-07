Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a sahasında 4-2 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, bu kötü sonucu düzeltmek için önlerindeki maçlarda gerekeni yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi
Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi
18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı
18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı

Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a sahasında 4-2 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, bu kötü sonucu düzeltmek için önlerindeki maçlarda gerekeni yapacaklarını söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımlarının bugünkü performansının uzun süredir sergiledikleri oyunun dışında olduğunu ifade eden Yanal, özellikle mücadelenin ilk dakikası, ikinci yarının başı ile taçtan gelişen atakla kalelerinde gördükleri gollerin performanslarını olumsuz etkilediğini anlattı.

Yanal, her şeyi tekrar düzeltecek güçte olduklarını vurguladı.

Kırmızı-beyazlı ekip olarak ligde gelecek haftadan itibaren gerekeni yapacaklarını ve oyuncularına güvendiğini dile getiren Yanal, "Yine yaptıklarımızı yapabilecek bir takımımız. Önümüzdeki maçlarda eski ayarlarımıza geri dönmeliyiz. Bunu yapabilecek bir takım var. Bunu daha önce yaptılar. Biz karakterleri yüksek, duruşu iyi olan bir ekibiz." diye konuştu.

Çalımbay: "Amacımız, Antalya'dan puan ve puanlarla dönmekti"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Antalyaspor ile oynadıkları maçların çekişmeli geçtiğini belirtti.

Buna göre tedbirlerini aldıklarını aktaran Çalımbay, "Amacımız, Antalya'dan puan ve puanlarla dönmekti. Bunun için de oyuna iyi başlamak ve iyi mücadele etmemiz gerekiyordu. Oyuncularımız bunların hepsini yaptılar. Çok güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Oyuncularını kutlayan Çalımbay, yakaladıkları yenilmezliği sürdürüp, ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 23:30:47. #1.15#
title