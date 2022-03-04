Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışma ile devam etti. İdman şut çalışması ile sona erdi.