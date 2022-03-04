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Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Orhan Çiçek - Spor
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Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışma ile devam etti. İdman şut çalışması ile sona erdi.

Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Orhan Çiçek - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Mart, Spor, Haberler

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