Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

12.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:30
Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 14 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 14 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Antrenman taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

İdmana tedavileri devam eden Doğukan Sinik ile Bahadır Öztürk katılmadı.

Antrenmanı Asbaşkan Berkay Bahar da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

İlgili Haberler

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cemal Hünal Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Adem Ljajic Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:35:06. #1.15#
title