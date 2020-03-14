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Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında 16 Mart Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.

14.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:02
Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında 16 Mart Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman öncesi, 32 yaşına giren orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga'nın doğum günü sahada kutlandı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: AA

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Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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