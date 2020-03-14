Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında 16 Mart Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında 16 Mart Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman öncesi, 32 yaşına giren orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga'nın doğum günü sahada kutlandı. Kaynak: AA Haberin Videosu: Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü