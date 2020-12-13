Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

13.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:10
Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Sivas deplasmanı için yola çıkmaya hazırlanan kafile, hareket öncesi futbolculardan Omar Imeri'nin doğum gününü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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