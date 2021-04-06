(DRONE) Antalyaspor, Sivasspor karşılaşmasına hazır
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(DRONE) Antalyaspor, Sivasspor karşılaşmasına hazır

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik çalıştı.

Akdeniz ekibinin neşeli geçen idmanı drone ile havadan görüntülendi. Futbolcuların saha ortasına konulan siyah renkli büyük topu, yuvarlağa sıralanıp futbol toplarıyla şut çekerek vurmaya çalışması ilginç görüntü oluştu.

Antalyaspor'un maç öncesi drone görüntüsüyle hazırladığı ve "Hedefe odaklandık" ifadesiyle paylaştığı klip beğeni kazandı.

Tesislerde kampa giren kırmızı-beyazlılar, karşılaşmanın saatini beklemeye başladı.

Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

(DRONE) Antalyaspor, Sivasspor karşılaşmasına hazır
(DRONE) Antalyaspor, Sivasspor karşılaşmasına hazır
(DRONE) Antalyaspor, Sivasspor karşılaşmasına hazır
(DRONE) Antalyaspor, Sivasspor karşılaşmasına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı

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