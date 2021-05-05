Antalyaspor, sezonun son deplasmanından puan hedefliyor
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Antalyaspor, sezonun son deplasmanından puan hedefliyor

Antalyaspor, sezonun son deplasmanından puan hedefliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FT Antalyaspor, sezonun son deplasman karşılaşması olan Trabzonspor maçından puan yada puanlarhedefliyor.

FT Antalyaspor, sezonun son deplasman karşılaşması olan Trabzonspor maçından puan yada puanlar

hedefliyor.

Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlıların zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına korona virüs vakalarından etkilenmemek için bir otelde kampa girerek başladı. Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 maçı kalan Antalyaspor, hazırlıklarına izole şekilde Teknik Direktör Ersun Yanal idaresinde devam ediyor. Son 5 maçında galibiyet alamayan Antalyaspor, bu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

Kırmızı-beyazlılarda; Serdar Gürler, Drole ve Bahadır Öztürk'ün sakatlıkları devam ediyor. Sakatlığını atlatan Doğukan Sinik'in ise takımdaki yerini alması bekleniyor.

Ligde düşme hattıyla arasında 5 puan bulunan ve topladığı 43 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor'da hedef Trabzonspor deplasmanından puan yada puanlar almak. Antalyaspor'un bu karşılaşmada en büyük gol umutları ise son haftalardaki yükselen performansları ile dikkat çeken Amilton ve Fredy olacak.

Ligin ilk yarısında Antalya'daki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı. - ANTALYA

Antalyaspor, sezonun son deplasmanından puan hedefliyor
Antalyaspor, sezonun son deplasmanından puan hedefliyor
Antalyaspor, sezonun son deplasmanından puan hedefliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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