Antalyaspor sahasında Göztepe'yi mağlup etti
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-3 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı.
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-3 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
İLK YARI
1. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Andre Castro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
10. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un şutu kalecinin sağından filelere gitti. 1-1
18. dakikada atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Yekta Kurtuluş'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
44. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Cengiz Demir topu göğsüyle kaleciye vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah, topu filelere yolladı. 2-2
İKİNCİ YARI
67. dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Diego'nun şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 3-2
74. dakikada Mossoro ceza sahası çizgisi üzerinden pasını kale önündeki Murat Paluli'ye aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3
81. dakikada topla ceza sahasına doğru ilerleyen Amilton'u düşüren Titi, VAR hakeminin uyarısıyla kırmızı kart gördü.
83. dakikada Diego, ceza sahası dışı sağ çaprazında serbest atış kullandı. Barajdan dönen topu kale önünde iyi takip eden Harun Alpsoy'un kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-3
Stat: Akdeniz Üniversitesi
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mustafa Savranlar xx, Mehmet Salim Mazlum xx
Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Harun Alpsoy xxx, Cengiz Demir x (Diego dk. 46 xx), Celustka xxx, Chico xx, Charles x (Amilton dk. 46 xx), Bünyamin Balcı xx, Yekta Kurtuluş xx, Ufuk Akyol xx, Fredy xx, Mukairu xx (Mikail Başar dk. 83 ?)
Yedekler: Yakup Mert Çakır, Doğukan Sinik, Gustavo Blanco, Erman Herman Vardar, Hakan Özmert, Halil İbrahim Sevinç, Batuhan Berkay Fındık
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Göztepe: Mehmet Bakırbaş x, Murat Paluli xx, Titi x, Schwechlen x, Yalçın Kayan x, Andre Castro xx, Borges x, Batuhan Kırdaroğlu x (Serdar Gürler dk. 46 x), Mossoro x (Berkan Emir dk. 83 ?), Halil Akbunar x (Jerome dk. 62 x), Deniz Kadah xx
Yedekler: Eren Bilen, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu, Soner Aydoğdu, Napoleoni
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Castro (dk. 1), Deniz Kadah (dk. 45), Murat Pamirli (dk. 74) (Göztepe), Harun Alpsoy (dk. 10), Yekta Kurtuluş (dk. 18), Diego (dk. 67) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Amilton, Fredy (Antalyaspor), Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Eren Bilen (Yedek kulübesi) (Göztepe)
Kırmızı kart: Titi (dk. 80) (Göztepe)
(İsa Akar - Suat Metin/İHA)