Antalyaspor sahasında galibiyete hasret kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor sahasında galibiyete hasret kaldı

Antalyaspor sahasında galibiyete hasret kaldı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 7'nci iç saha mağlubiyetini 39. haftada Göztepe maçında yaşadı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 7'nci iç saha mağlubiyetini 39. haftada Göztepe maçında yaşadı.

Ligde en son ki iç saha galibiyetini 31. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 3-1'lik skorla elde eden teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ardından sahasında oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Akdeniz ekibi, 33. haftada Demir Grup Sivasspor'a 4-2, 35. haftada Çaykur Rizespor'a 3-2, 37. haftada Galatasaray'a 1-0, 39. haftada Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

Göztepe mağlubiyetiyle bu sezon yedinci iç saha yenilgisini alan ve 39. haftada 43 puanda kalan kırmızı-beyazlılar, 40. haftada 8 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Ligde 41. haftayı bay geçecek olan Antalyaspor, 2020-2021 sezonunu 42. haftada 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Ahmet Çakar'dan Halis Özkahya'ya sert eleştiri: Gedson'a kırmızı vermemek eyyamdır
Ahmet Çakar'dan Halis Özkahya'ya sert eleştiri: Gedson'a kırmızı vermemek eyyamdır
Gedson Fernandes'in yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kart görmemesi tepki çekti
Gedson Fernandes'in yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kart görmemesi tepki çekti
Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti
Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Cyle Larin Fatih Terim Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalyaspor sahasında galibiyete hasret kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:19:44. #1.16#

title