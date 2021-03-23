Antalyaspor sahasında 8 maçtır yenilmiyor
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Antalyaspor sahasında 8 maçtır yenilmiyor

23.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:56
Antalyaspor sahasında 8 maçtır yenilmiyor

Fraport TAV Antalyaspor, sahasındaki yenilmezlik serisini Süper Lig'in 31. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 8 maça çıkardı.

Fraport TAV Antalyaspor, sahasındaki yenilmezlik serisini Süper Lig'in 31. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 8 maça çıkardı.

Ligde son iç saha mağlubiyetini 15. haftada konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a karşı 29 Aralık 2020'de 6-0'lık skorla yaşayan kırmızı-beyazlılar, o günden sonra evinde oynadığı 1'i kupa 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

Akdeniz ekibi, 17. haftada konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi, 19. haftada Trabzonspor, 23. haftada Beşiktaş, 25. haftada Yeni Malatyaspor ve 29. haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'le ise 27. haftada 0-0 berabere kalarak bir puan alan kırmızı-beyazlı ekip, 17 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 21 Mart'ta oynadığı 31. hafta mücadelesinde rakibini 3-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, iç sahada yenilmezliğini sürdürdü.

Ligde 31 hafta sonunda 39 puanla 11'inci sırada yer alan Antalyaspor, bu sezon evindeki 15 mücadelede 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon topladığı puanların 24'ünü sahasındaki maçlarda hanesine yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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