Antalyaspor, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek

Antalyaspor, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in son 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor, 41. haftayı BAY geçirecek.

Süper Lig'in son 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor, 41. haftayı BAY geçirecek. Kırmızı-beyazlılar bu haftaki maçlarda Kayserispor'un yenilmesi veya Ankaragücü'nün puan kaybetmesi halinde son maçına bakmadan ligde kalmayı garantileyecek.

Süper Lig'de 40. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da kötü gidişat devam ediyor. Ligde son 6 maçında sadece bir puan alabilen kırmızı-beyazlılar 3 puana hasret kaldı. Güney ekibi son galibiyeti 7 hafta önce deplasmanda Kayserispor'a karşı 1-0'lık skorla elde etmişti. 43 puanla 16. sıraya kadar düşen Antalyaspor'da düşme hattıyla arasındaki puan farkı da 5'e indi. Bu haftayı BAY geçecek olan Antalyaspor, düşme hattındaki rakipleri eğer maçlarını kazanırsa puan farkı Ankaragücü ile 2'ye düşerken, Kayserispor'la da puanlar eşitlenecek. Kırmızı- beyazlılar Süper Lig'i sahasında İ.H Konyaspor maçı ile tamamlayacak. Güney ekibi bu maçını kazanması halinde rakiplerine bakmadan ligde kalmayı garantileyecek.

Antalyaspor, İstanbul'da oynanacak Kasımpaşa - Ankaragücü ve Başakşehir - Kayserispor maçlarının sonuçlarını da yakından takip edecek. Akrepler, Ankaragücü'nün puan kaybetmesi ya da Kayserispor'un yenilmesi halinde ligde kalmayı son maçına kalmadan garantileyecek.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek
Antalyaspor, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek
Antalyaspor, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Giresun'daki şampiyonluk kutlamalarında kan aktı! Maganda kurşunu bir masuma isabet etti
Giresun'daki şampiyonluk kutlamalarında kan aktı! Maganda kurşunu bir masuma isabet etti
Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü
Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü
Son saniyede gelen golden sonra FB TV spikerleri sevinçten çılgına döndü
Son saniyede gelen golden sonra FB TV spikerleri sevinçten çılgına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Engin Altay Donald Trump Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalyaspor, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:20:13. #1.14#

title