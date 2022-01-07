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Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle Antalyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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 Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak...

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak...

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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