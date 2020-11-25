Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta? Antalyaspor - Pendikspor hangi kanalda? Antalyaspor - Pendikspor maçı şifresiz canlı şifresiz izlen
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Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta? Antalyaspor - Pendikspor hangi kanalda? Antalyaspor - Pendikspor maçı şifresiz canlı şifresiz izlen

25.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:17
Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman saat kaçta? Antalyaspor - Pendikspor hangi kanalda? Antalyaspor - Pendikspor maçı şifresiz canlı şifresiz izlen

ZTK'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Antalyaspor - Pendikspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Antalyaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Pendikspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Antalyaspor - Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Antalyaspor - Pendikspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Pendikspor Maçı 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:00.

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Pendikspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı A Spor, kanalından yayınlanacak.

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