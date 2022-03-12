Antalyaspor'dan TFF'ye erteleme talebi - Haberler

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Antalyaspor'dan TFF'ye erteleme talebi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Antalyaspor'dan TFF'ye erteleme talebi

Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul'a gidemediği için Başakşehir maçının ertelenmesi talebiyle TFF'ye başvurdu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul'a gidemediği için Başakşehir maçının ertelenmesi talebiyle TFF'ye başvurdu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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