Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
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Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

05.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:36

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde MKE Ankaragücü karşılaşması öncesindeki son antrenmanında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Antaya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı

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