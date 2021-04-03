Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
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Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, top sürme çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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