Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon ağırlıklı devam eden antrenmanın son bölümünde, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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