Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
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Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, sakatlık önleyici çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenman sonunda kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram etti.

Akdeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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