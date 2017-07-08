Antalyaspor, Milan ile Anlaştı, Sosa ile Anlaşamadı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sosa transferinde kulübü Milan ile anlaşmalarına rağmen oyuncunun yıllık 5 milyon avro istemesi nedeniyle transferden vazgeçtiklerini kaydetti.



Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk,2017-2018 sezonu hazırlıklarının Bolu'da devam ettiğini kaydetti. Bu yıl transferleri erken yapmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, "İki tane daha transfer düşünüyoruz. Beklentimizde inşallah bu iki transferi kamp bitmeden yetiştirmektir. Süremiz uzun, sakin kalıp doğru seçimi yapmak istiyoruz. Defans ve 10 numara pozisyonu için bir transfer yapacağız" dedi.



"Sosa'dan vazgeçtik"



Gündeme getirilen Sosa'nın transferi noktasında bir açıklama yapan Öztürk, "Sosa ile ilgimiz vardı ama kestik. Oyuncunun kulübü ile anlaşmıştık. Ama oyuncudan, menajerlerinden gelen yüksek talep yaklaşık 5 milyon avro gibi bir rakam geldi. Bizde bunun üzerine teşekkür ettikve sonlandırdık" diye konuştu.



"İki oyuncu defans ve sağ bek alınacak"



Her iki bölge için görüşme halinde oldukları oyuncular olduğunun dile getiren Başkan Öztürk, "Defans olarak düşündüğümüz oyuncu sağ bek oynayabilen bir oyuncuydu. Stoper vasıflı bir oyuncu da olabilir. Bu da bütçeyi artıp yine 10 numaraya harcanacak parayı yine bu iki bölgede kullanabiliriz. Böyle iki oyuncu transferi yapacağız" dedi. Öztürk, ayrıca Galatasaraylı Hakan Balta'nın hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını da vurguladı.



"Transferler birlikte yapılıyor"



'Kadroyu başkan yapıyor, Rıza hocaya bırakmıyor', söylemlere de değinen Öztürk şu cevabı verdi: "Burada önemli olan beraber çalışmaktır. Biz hocamızla iletişim halindeyiz. Hocamızın bilmediği yada kadroda düşünmediği bir isimle anlaşma yapmadık. Yönetimin öncelikli karar alır tabi ki ama buda hocaya danışarak sağlıklı şekilde olur. Şuana kadar olan bütün transferlerimiz hocanın isteğiyle olmuş transferlerdir" dedi.



"Menez'in bonservisi"



Menez'e 3 milyon Avro bonservis bedeli mi verildi? Sorusuna Öztürk,"Yaklaşık bu rakamın yarısına geldi" açıklamasını yaparak spekülasyonlara nokta koydu. - ANTALYA