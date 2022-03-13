Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

AA - Süleyman Elçin - Spor
 - Güncelleme:
Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün oynanması planlanan ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle Antalyaspor'un İstanbul'a gidemediği için yarına ertelenen karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

AA / Süleyman Elçin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title