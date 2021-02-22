Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

22.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:46
Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında dün Gaziantep ile 0-0 berabere kalarak evine bir puanla dönen kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir karşılaşması hazırlıkları için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek olan kırmızı-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına 24 Şubat Çarşamba günü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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