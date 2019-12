Antalyaspor maçının ardından

28.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:45

Fatih Terim: Mesajlarım gideceği yerleri buluyor

"Bir değişim olacak"

"Arda Turan, futbolu Galatasaray 'da bırakmalı""İkinci yarının çok değişik olacağını düşünüyorum"Stjepan Tomas: Bu takımda büyük bir değişiklik olacakAta SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde attığı tweet ile ilgili gelen soruya, "Ben bazı şeyleri söylerken, olabildiğince açık söylüyorum. Bazı şeyleri de söylerken, kodlayarak söylüyorum. Bence gideceği yerleri buluyor" yanıtını verdi.FATİH TERİM: BİR DEĞİŞİM OLACAKAntalyaspor karşısındaki oyun ve ocak ayındaki planlara değinen Fatih Terim, şöyle konuştu: "Biz açıkçası 2019'daki kupalarımıza layık bir oyun sergiledik bugün. Hem hak ettiğimiz, hem de ihtiyacımız olan 3 puanı aldık. Bu arada tabii taraftarımızı da uzun süre beklettiğimize üzgünüm. Onlar da o kadar özlemiş ki, ortaya güzel görüntüler çıktı. 3 kulvarda oynamak kolay olmadı, hafta bir maç oynayınca daha rahat olacağız. Seyahatten sonra bir ter idmanıyla maça çıktığımız oldu. Çok zorlu rakiplerle uğraştık, her ne kadar eski formlarında değillerse bile kolay değildi. Hakikaten beklettik. Ama, geçen sene aldığımız radikal kararlar, bu sene de inşallah olacak diye düşünüyoruz. Bizim için, bize hizmet etmiş herkes çok değerli ve önemlidir. Oyuncularımızla konuşacağız ve 31 Ocak'a kadar olan bölümü, kulübümüzün menfaatine nasıl çevirebiliriz onun için hepimiz buradayız, bir yere de gitmiyoruz. Olaylar çok değişik seyredebilir. Ama şu bilinmelidir ki, son gelen yüzde 50 bindiği zaman işlerimiz zorlaşacak. Özellikle geleceği olan futbolculara yatırım yapan bir Galatasaray olmasına imtina edeceğiz. Bu tecrübeli oyuncu almayacağız anlamına gelmiyor. Bir değişim olacak. Bu devre arasında olacak, bu mayısta olacak ama olacak. Hem cezamız, hem para sıkıntımız içerisinde Avrupalı rakiplerimizle şu an yarışmamız çok zor. Ama değişimi koruyarak ve de kendi ekonomik durumumuza göre ilerleyerek önemli bir takım kuracağımızı düşünüyorum. Hiçbir Galatasaraylı merak etmesin, nasıl olursa olsun. Yeter ki onlar her zamanki gibi hep güvensinler. Hep güvendiler, devam etsinler. Her gün bir gelişme olursa, bizim ağzımızdan en doğrusunu öğrenecekler. Yine başladı birçok isim, bu çok lehimize olan bir şey değil. Galatasaray takımını yavaş yavaş değiştireceğiz, geldiğimizde başladık. Onları unutmayacağımızı söyleyerek yollarımızı ayıracağımız arkadaşlar olacak, bu çok profesyonelce. Elmander, Melo, Ujfalusi geliyor, bizimle birlikte. Bunlar çok önemli şeyler. Biz yine o atmosferi yaşarız inşallah. Değişimi yapmak zorundayız, size bildireceğiz.""ARDA TURAN, FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMALI"Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile ilgili gelen soruya Fatih Terim, "Arda Turan ile Fatih Terim arasındaki ilişki ile, futbolcu Arda Turan ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki ilişkiyi ayıralım. Özel hayattaki ilişkimiz farklı. Arda gibi bir Galatasaraylının, çok önemli bir oyuncunun böyle kelamlarla anılmasından çok mutlu değilim, Arda çok önemli bir oyuncu. Galatasaray için de önemli bir figürdü. Nasıl gelişir bilmiyorum ama bana 'Galatasaray'da mı bırakmalı Arda' derseniz, oyum bu yönde olur. Arda hem iyi bir Galatasaraylıdır, hem de daha vermesi gereken bir zaman dilimi var diye düşünüyorum. Son yılları pas geçti. Ne olur bilmiyorum. Arda iyi bir Galatasaraylıdır, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar. Burada bırakmalı mı futbolu, burada bırakmalı ama nasıl olur bilmiyorum" yanıtını verdi."İKİNCİ YARININ ÇOK DEĞİŞİK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"İkinci yarıdaki oyun planları ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Terim, daha tempolu bir oyun oynayacaklarının altını çizerek, "Açıkçası 1'den 2'ye, 2'den 3'e geçişlerde tempoyu böyle ayarlayan bir Galatasaray düşünüyoruz. Tek pas oynayan, bloklar arasına çıkan top alan ve defansın arkasına koşan bir takım. İkinci yarı bu koşucu arkadaşlar da bize katılınca daha farklı bir Galatasaray izlettireceğiz. Futbol zevkli bir oyun, oynayan da zevk almalı. Bugün ilk yarının tamamında herkes oynadığından zevk aldı. Seyreden de zevk aldı. Zaten bu kadar ağır baskı ve bu kadar çok pozisyonun arasında golü bulursunuz, fazlasını da kaçırırsınız. Bugün sevindirici olan, herkes pozisyona girdi. En az gol yiyen de biziz herhalde. Fazla pozisyon da vermedik. Rakip sahaya oyunu yığan, o oyunda da acele etmeden golü sabırla arayan bir Galatasaray olacak inşallah. Ben çok değişik olacağına inanıyorum ikinci yarının" diye konuştu ve basın toplantısını noktaladı. TOMAS: BU TAKIMDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK OLACAKAntalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise devre arasında takımda büyük değişiklikler olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bugün böyle farklı mağlup olmak üzücü. Ama maalesef erken gol yedik, bizim için kötü oldu. Erken gol yiyince moral bozuluyor. İlk 45 dakika kötü de oynadık. İkinci yarı daha farklı taktikle başlayıp pozisyon ürettik ama final paslarını sonuçlandıramadık. Bu takımda büyük bir değişiklik olacak. Ben bu camiaya inanıyorum. Ben bunları yaşadım, eminim bu takım ligde kalacak. Ben inanıyorum bu takıma.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fatih Terim'in açıklamaları

