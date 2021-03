Antalyaspor maçından notlar

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ile Osman Gökhan Bilir üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Bulut, Mert Hakan'ın yerine Ozan'a, Serdar Aziz'in yerine Novak'a, Thiam'ın yerine ise Samatta'ya görev verdi. Erol Bulut, Antalyaspor karşılaşmasına şu 11'le çıktı: "Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, Samatta."FENERBAHÇE'DE 6 EKSİKSarı-lacivertli ekipte, 6 futbolcu Antalyaspor maçında takımlarını yoksun bıraktı. Sakatlığı sona ermesine rağmen hazır durumda olmayan Gustavo, sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ile Perotti'nin yanı sıra cezaları bulunan Mert Hakan ve Serdar Aziz, Antalyaspor karşılaşmasında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin, Antalyaspor karşısında da forma giyemedi.İRFAN CAN KAHVECİ YEDEK SOYUNDUFenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı sona erdi. Teknik direktör Erol Bulut'un yedek soyundurduğu İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma şansı bekledi.FRAPORT TAV ANTALYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİKAntalyaspor, geçtiğimiz hafta oynadığı Medipol Başakşehir maçına göre 2 değişiklik yaptı. Yanal, Doğukan ile Orgil'i yedek soyundururken, Naldo ile Hakan karşılaşmaya 11'de başladı. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahaya şu 11'le çıktı: "Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Hakan, Nuri, Amilton, Fredy, Eren, Gökdeniz."KIRMIZI-BEYAZLILARDA TEK EKSİKFraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe karşısına tek oyuncusundan yoksun çıktı. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ufuk Akyol, mücadelede görev alamadı.ERSUN YANAL'IN SÜPER LİG'DE 500'ÜNCÜ MAÇI

Fraport TAV Antalyaspor'un 59 yaşındaki teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig tarihindeki 500'üncü maçına şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşısında çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik adam olarak çıktığı 499 maçta 213 galibiyet, 131 beraberlik ve 155 mağlubiyet aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN