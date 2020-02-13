Antalyaspor maçı öncesinde stat zemini karla kaplı

13.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:53

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Demir Grup Sivasspor -ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanacak mücadele öncesinde Sivas'ta süren kar yağışı maçın oynanmasını tehdit ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle stat zeminin karla kaplı olması ve yağışın da devam etmesi üzerine son karar saat 16.00'da verilecek.

Kar yağışının şiddeti nedeniyle dün önce havayoluyla Kayseri'ye gelen Antalyaspor, akşam saatlerinde karayoluyla Sivas'a ulaştı. Özellikle iki takım yetkilileri de mücadelenin oynanması yönünde karar belirtirken sabah saatlerinde Yeni 4Eylül Stadı'na gelen maçın 4'üncü hakemi Semih Kurt da incelemelerde bulundu. Saat 16.00 civarında Sivas'taki kar yağışının azalacağı bilgisiyle maç hakkındaki son kararında o saatlerde verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Stattan görüntüler

-Karla kaplı görüntülerden detaylar

Kaynak: DHA

- Sivas