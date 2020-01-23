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Antalyaspor, Lukas Podolski ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Japonya'nın Vissel Kobe takımı sözleşmesi sona eren Lukas Podolski'yi renklerine bağladı.

23.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:08
Antalyaspor, Lukas Podolski ile sözleşme imzaladı

, 'nın Vissel Kobe takımı sözleşmesi sona eren 'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Almanca ve İngilizce olarak "Hoşgeldin Podolski" paylaşımı yapıldı.

Takımda 11 numaralı formayı giyeceği öğrenilen Podolski ile 1,5 yılık sözleşme imzalandığı, sağlık kontrolünün ardından memleketi Almanya'ya giden Podolski'nin önümüzdeki günlerde Antalya'ya döneceği belirtildi.

34 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenleneceği aktarıldı.

Kaynak: AA
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