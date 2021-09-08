Antalyaspor'lu Mert Yılmaz, Bursaspor'a transfer oldu

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, 22 yaşındaki oyuncusu Mert Yılmaz'ın Bursaspor'a transfer olduğunu bildirdi.

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, 22 yaşındaki oyuncusu Mert Yılmaz'ın Bursaspor'a transfer olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz'ın 2021-22 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Bursaspor'a transfer olduğu belirtilerek, verdiği emekler için teşekkür edildi.

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda 4 maça çıkan Mert Yılmaz, geçtiğimiz yıl Almanya'nın 4. lig takımlarından FC Bayern 2 takımından Antalyaspor'a transfer olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş