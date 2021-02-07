Antalyaspor'la berabere kalan Denizlispor son sıradan kurtulamadı
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Antalyaspor'la berabere kalan Denizlispor son sıradan kurtulamadı

07.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:34
Antalyaspor'la berabere kalan Denizlispor son sıradan kurtulamadı

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Hugo Rodallega'nın 14. dakikadaki golüyle 1-0 üstün tamamlayan Yukatel Denizlispor, 73. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın golüne engel olamadı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu skorla puanını 18'e çıkaran Yukatel Denizlispor, averajla MKE Ankaragücü'nün gerisinde son sırada yer aldı. Yeşil-siyahlı ekipte Hugo Rodallega bu sezon 9. golüne ulaştı.

Antalyaspor, 8 maçtır yenilmiyor

Fraport TAV Antalyaspor ise puanını 31'e çıkardı. Yenilmezlik serisini 8 maça yükselten Antalya temsilcisinde takımının beraberlik golünü kaydeden 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar bu sezon 5. golüne ulaştı ve takımın en golcü ismi konumuna yükseldi.

Genç oyuncu geçen hafta da takımın 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atmıştı.

Gökdeniz Bayrakdar bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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