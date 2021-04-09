Antalyaspor Kulübünün bayrak kampanyası sürüyor
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Antalyaspor Kulübünün bayrak kampanyası sürüyor

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Antalyaspor Kulübünün bayrak kampanyası sürüyor

Antalyaspor Kulübü tarafından "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganıyla başlatılan bayrak kampanyası devam ediyor.

Antalyaspor Kulübü tarafından "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganıyla başlatılan bayrak kampanyası devam ediyor.

Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (YÖRSİAD) online toplantısına katılan Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Aziz Çetin, kentte kırmızı-beyaz sevgisini aşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin heyecanını yaşadıklarını aktaran Çetin, "Kulübe gelir sağlamak, kenti Antalyaspor'un renkleri ve armalarıyla süslemek için bayrak kampanyası başlattık. Antalyaspor sevdalıları büyük ilgi gösterdi. Şu ana kadar bin 200 bayrak satışı oldu. Bu havayla inşallah kupayı alarak Avrupa'ya da gideceğiz. Buna inanıyoruz ve çok yakınız. Antalyaspor'un bayrağını İstanbul'da boğaz köprüsünde dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege de iş insanları olarak bayrak kampanyasına destek vereceklerini vurguladı.

Öte yandan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayrak kampanyasına güçlü şekilde destek vereceklerini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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