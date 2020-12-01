Antalyaspor'dan hakem hatalarına sorular eşliğinde sert tepki

Antalyaspor Yönetim Kurulu, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Yönetim Kurulu, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Yönetim Kurulu, yazılı açıklamayla futbolu yönetenlere kamuoyunun aydınlatılması amacıyla bazı sorular yöneltti. Kırmızı-beyazlı yönetim açıklamasında, "Öncelikle; 24 saat önce oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor karşılaşmasının VAR hakemi olan Özgüç Türkalp, neden 24 saat arayla iki Süper Lig maçının VAR hakemi olarak atanmıştır? 24 saat önce oynanan maçın son dakikasında yaşanan pozisyonda maçın hakemi Ali Palabıyık'ı izlemeye çağırarak nizami pozisyonda yanlış yönlendiren Türkalp, 1 gün sonra yine maçın hakemini yanıltmış, bu kez can yakan bir hatanın başrolünde olmuştur. Daha acısı, MHK'den bir telefon alıp 'Doğru karar verdin seni kutluyoruz' mesajı almış mıdır? Kudriashov'un yüzüne gelen darbede kartını kullanmayı bırakın, faul bile vermeyen, Fredy'nin ayak bileğine basılmasına faul çalmayan, gole giden Amilton'un rakibiyle temas etmemesine rağmen faul kararı veren Erzurumspor'un ilk golünden önce elle oynamayı görmeyen hakem Ali Şansalan ve VAR hakemleri, Eren'in tartışmaya açık hareketine bu kadar kolay bir düdüğü hangi psikoloji ile çalmıştır? Tartışmalı gol pozisyonunda yardımcısı Esat Sancaktar'ın doğru bayrağına uyan Ali Şansalan, pozisyonu bir kez de VAR kayıtlarında incelemesine rağmen nasıl kararını yanlışa çevirmiştir? Ali Şansalan IFAB'ın 'Ofsayt' kurallarını içeren 11'inci maddesindeki 'bilerek oynama' ve 'kurtarma' arasındaki farkı biliyor mudur?" sorusuna yer verdi.

KURALLAR HATIRLATILDI

Ofsayt kuralı ve 'bilerek oynama' ve 'kurtarma' ayrımının da anlatıldığı açıklamada, spor adamlarının bu pozisyonun ofsayt olduğu yönündeki açıklamalarına yer verildi. "Özgüç Türkalp ve yanlış yönlendirdiği Ali Şansalan pozisyonun 'bilerek oynama' değil, 'kurtarma' olduğunu neden görememiştir, kuraları bilmiyor mudur?" sorusunun yöneltildiği açıklamada ayrıca, "VAR'ın mavi çizgisi son oyuncumuzun olduğu yerden geçerken, rakip oyuncunun ayağının üzerinden geçmesi, bu oyuncunun ofsaytta olduğunu göstermiyor mu? Neden kırmızı çizgi çekilip bu durum daha net olarak belirtilmedi? Naldo'nun, oyun alanının dışına çıkan topa koluyla müdahale etmesine sarı kart veren ve ardından oyuncumuzu ihraç eden Ali Şansalan, topun, kaleye doğru değil auta doğru gittiği için oyun kurallarına göre pozisyonun ihtar gerektirmediğini bilmiyor mu?" ifadeleri kullanıldı."HAKKIMIZI ARAMADA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"Fraport TAV Antalyaspor'un açıklamasının son bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce aleyhimize verilen kolay penaltılar, pozisyon gereği oluşan hareketlerde çıkan acımasız kırmızı kartlar, benzer pozisyonlarda aleyhimize çalınan çifte standart düdüklerin ardından verilen son kararlar, artık kendi iyi niyetimizi de sorgulamamıza, maalesef ki sesini yükseltenin dikkate alındığına olan düşüncenin haklı olduğuna dair inancımızın artmasına neden olmuştur. Kamuoyunun hakkımızı arama noktasında geri adım atmayacağımızı bilmesini isteriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN