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Antalyaspor Kulübü, sokağa terk edilen iki köpek yavrusunu sahiplendi

Antalyaspor Kulübü, sokağa terk edilen iki köpek yavrusuna sahip çıktı.

Antalyaspor Kulübü, sokağa terk edilen iki köpek yavrusunu sahiplendi
11.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:52

Antalyaspor Kulübü, sokağa terk edilen iki köpek yavrusuna sahip çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Ailemize hoş geldiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, köpek yavrularının görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda, her şeyin sosyal medyadan atılan "Bulundukları sitede istenmiyorlar. Bilinmeze gitmemeleri için acil geçici ya da kalıcı yuva. Daha minicik bebekler. Bir süreliğine bile olsa yardım edersiniz değil mi?" mesajıyla başladığı kaydedildi.

Bu mesajdan sonra harekete geçildiği belirtilen paylaşımda, "Dostlarımızı önce kontrole götürüp bir güzel temizleyip, pakladık. Sıkı bir kontrol ve temizlik sonrası keyifleri yerine gelen dostlarımızı, tesislerimizdeki yeni yuvalarına yerleştirdik." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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