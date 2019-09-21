21.09.2019 15:10

Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda voleybol şubesi ve iki önerge kabul edildi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula, divan heyetinin oluşturulması ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verildi.

Maddelerin görüşülmesine başlanırken, Ankara Keçiören Bağlum Spor Kulübü Voleybol Şubesi'nin Antalyaspor Kulübü Derneği'ne devri için müzakerede bulunuldu. Genel kurul üyelerinin onayına sunulan gündem maddesi, oy birliği ile kabul edilerek, voleybol takımının Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmesine olanak tanıyan genel kurul kararı alınmış oldu.

İKİ ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Bir sonraki maddede Antalyaspor Kulübü Derneği giriş ve üyelik aidatının artırılması konusu görüşüldü. Bu konuda iki önerge sunuldu. Birinci önerge, tüzük gereği dernek üyeliğine giriş ve yıllık aidatının 2020 yılından itibaren 3 yıl boyunca her yıl yüzde 20 artırılmasını içerdi. İkinci önerge ise geçmiştekiler de dahil olmak üzere, herhangi bir branşta milli takımlarda görev almış, takımsal veya bireysel olarak en az Türkiye şampiyonluğu kazanmış, 5 yıl sürekli olarak ya da 10 yıl aralıklarla Antalyaspor forması giymiş olan sporcular ve teknik heyette yer alanların üyelik sayısal sınırlamasına dahil edilmeden, giriş ve yıllık aidat ödenmesi aranmaksızın üyeliğe kabul edilmesini içerdi. İki önerge ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Önergeler oy çokluğu ile kabul edildi. Oylamanın ardından dilek ve temenniler maddesine geçildi. Yapılan konuşmaların ardından Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu tamamlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA