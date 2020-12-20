Antalyaspor Kulübü Derneği'nden yüzücülere hediye

Antalyaspor Kulübü Derneği, geçtiğimiz hafta Antalya uzun kulvar ve Muğla kısa kulvar müsabakalarında 7 yeni Türkiye rekoru kıran rekortmen yüzücülere teşekkür hediyelerini takdim etti.

Yüzücüler Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu ve Sevim Eylül Süpürgeci'ye, içinde Antalyaspor Store'dan çeşitli ürünlerin bulunduğu hediye paketleri, Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi tarafından teslim edildi. Yüzme-Sutopu Şube Koordinatörü Murat Yılmaz, yönetim kuruluna duyarlılığı için teşekkürlerini sunarak, "Sporcularımıza başarılarının devamını diler, hocalarına, ailelerine ve kulübümüz yönetimine yaşattıkları bu gurur için teşekkür ederiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı