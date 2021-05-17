Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz: "Umuyorum ki yarın gece Antalya'ya kupayla döneriz"
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, 18 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesi için İzmir'e hareketi öncesi Antalya Havalimanında açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, 18 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesi için İzmir'e hareketi öncesi Antalya Havalimanında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden