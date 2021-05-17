Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz: "Umuyorum ki yarın gece Antalya'ya kupayla döneriz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz: "Umuyorum ki yarın gece Antalya'ya kupayla döneriz"

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, 18 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesi için İzmir'e hareketi öncesi Antalya Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, 18 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesi için İzmir'e hareketi öncesi Antalya Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz: 'Umuyorum ki yarın gece Antalya'ya kupayla döneriz'
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz: 'Umuyorum ki yarın gece Antalya'ya kupayla döneriz'
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz: 'Umuyorum ki yarın gece Antalya'ya kupayla döneriz'
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz: 'Umuyorum ki yarın gece Antalya'ya kupayla döneriz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçında iki takım için 250'şer kişilik seyirci...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçında iki takım için 250'şer kişilik seyirci...
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Ekrem İmamoğlu Lale Karabıyık Mustafa Destici
Magazin Tarkan Özcan Deniz Feyza Aktan Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz: "Umuyorum ki yarın gece Antalya'ya kupayla döneriz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 17:28:17. #1.14#

title