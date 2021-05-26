Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (1)
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Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (1)

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (1)
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı.

Yılmaz, kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, eski yönetimin istifa etmesinin ardından Antalya'da seferberlik ilan ettiklerini, kulübü sahipsiz bırakmamak için sorumluluk aldıklarını söyledi.

Başkanlık sürecinde yönetim kurulu üyeleriyle üç aydır hem maddi hem de manevi olarak fayda sağlamaya çalıştıklarını aktaran Yılmaz, kulübe gelir getirecek projeler yapmak için danışma kurulu oluşturduklarını anımsattı.

Türkiye Kupası'nda finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarına değinen Yılmaz, "Final karşılaşmasından 2 gün önce TFF Başkanı Nihat Bey ile iki defa telefonla görüştüm. 'Devletin aldığı her türlü kararın sonuna kadar arkasındayız ancak eşitlik ilkesini istiyoruz. İki takım taraftarı da aynı sayıda olsun. Ne bizden ne de Beşiktaş'tan fazla taraftarı olmasın' dedim. Maçın ortalarına doğru 5 bine yakın Beşiktaşlı taraftar vardı. Bizim biletli 300 taraftarın alınmasına izin vermedikleri için Antalyaspor'un başkanı olarak hakkımızı arama istedim. Sitemim bu yüzden." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Sosyal medyada istifa ettiğinize yönelik paylaşımlar var. İstifa ettiniz mi?" sorusuna, "Evet. Görevi bırakacağım. Sağlık sorunları da var. Ben bu kulübe her şeyimi verdim. Benim soy adım Yılmaz. Hayatım boyunca hiçbir şeyden yılmadım. Sağlıktan dolayı bırakıyorum. Dün gece tansiyonum 18 dereceydi." karşılığını verdi.

Antalyasporla ilgili hayallerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini anlatan Yılmaz, "Başkan olmadan önce nasıl elimden geldiğince Antalyaspor'un her konusuyla alakalı faydalı olmaya çalışıyorsam bundan sonra arkadaşlarımın başarılı olması için elimden ne geliyorsa maddi manevi kulübün emrindeyim." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun göreve devam edeceğini belirten Yılmaz, "Arkadaşlarımız toplantı yapacak ve içlerinden birisi başkan olacak. Bu arkadaşımın arkasında olacağız. Kulübün sahipsiz kalacağı endişem yok." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (1) - Haberler Spor
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