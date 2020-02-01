: Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - Aykut Kocaman

01.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:12

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Konyaspor'la 0-0 berabere kaldıkları maça ilişkin, kazanmayı isteyen iki takım için de beraberliğin iyi bir sonuç olmadığını söyledi.

Tamer Tuna, Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Denizlispor karşısındaki galibiyetten sonra bu hafta da kazanmayı çok istediklerini ifade etti.

Takımın mücadele anlamında iyi performans ortaya koyduğunu belirten Tuna, Konyaspor'un maç boyunca pas oyununu iyi oynadığını kaydetti. Tuna, buna karşılık duran toplarla pozisyon üretmeye çalıştıklarını vurguladı.

Konyaspor karşısında istediklerini yapamadıklarını anlatan Tuna, "Kazanmayı isteyen iki takım için de iyi bir sonuç değil. Bir puanın değeri lig ilerledikçe ortaya çıkabiliyor. Jahovic'in sakatlığı, Podolski'nin hazır olmayışı yeni oyuncuların adaptasyonu derken 3 haftalık süreci 4 puanla tamamladık." diye konuştu.

Tuna, iki haftadır gol yememelerinin kendileri için avantaj olduğunu dile getirdi.

Kocaman: "Sahaya yerleşim ve topun akışında biz üstünlük kurduk"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, iki takımın da maç öncesinde galibiyete ihtiyacı olduğunu belirtti. Buradaki olası bir galibiyetin iki takıma da ciddi bir psikolojik destek vereceğini bilerek sahaya çıktıklarını anlatan Kocaman, yükselen oyun grafikleri, sahaya yerleşimleri, oyuncuların uyumlu oynamalarıyla galibiyeti istediklerini anlattı.

Antalyaspor'un duran toplar ve hızlı ataklarda zaman zaman etkili olduğuna işaret eden Kocaman, "Ancak sahaya yerleşim ve topun akışında biz üstünlük kurduk. Hakem-VAR ilişkisindeki son zamanlarda yaşanan acayiplikler sürekli bizim başımıza geliyor gibi bir paranoya içerisinde değilim ama başına gelenlerin başında geliyoruz. Olumsuzluklar açısından başımıza geliyor. İptal edilen golü anlayabilmek mümkün değil. İlk yarı pozisyonu aradık, ikinci yarıda da arayışımızı artırdık." diye konuştu.

Kocaman, sonucun iki tarafı da mutlu etmediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu